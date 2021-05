Bangkok: Kampf gegen das Coronavirus

BANGKOK: Covid-19 wütet im Großraum Bangkok. Die Infektionen bringt das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) mit Kneipenbesuchen und Songkran-Reisen in Verbindung.

Laut dem CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin ist die Zahl der Covid-19-Fälle im Großraum Bangkok seit dem 28. April höher als die der Infizierten in 73 Provinzen. 956 Patienten im Großraum Bangkok stehen 794 in 73 anderen Provinzen gegenüber. „Wenn wir in der Lage sind, die Situation im Großraum Bangkok in den Griff zu bekommen, können wir den größten Teil der Virenausbreitung im ganzen Land bewältigen. Die Bemühungen zur Seuchenkontrolle konzentrieren sich jetzt auf die Ausbreitung in jedem Bezirk im Großraum Bangkok", sagte Dr. Taweesilp.

Ihm zufolge wurden neue Covid-19-Fälle in sieben Gemeinden in den Unterbezirken Lumpini und Pathumwan in Bangkok entdeckt. Von April bis zum 3. Mai gab es 96 Infektionen in diesen Gemeinden: 61 in Pattana Bonkai, 14 in Kheha Bonkai, 10 in Polo, acht in Phra Jen, zwei in Ruam Ruedee und einer in Kularb Daeng. In anderen Gemeinden wurden weitere 66 Infizierte entdeckt. Die Infektionen begannen am 7. April. Die Zahl ging kurzzeitig zurück, bevor sie nach den Songkran-Feiertagen wieder anstieg. Bis zu 80 Covid-19-Fälle wurden in drei weiteren Gemeinden im Bezirk Dusit bestätigt.

In der an Bangkok angrenzenden Provinz Samut Prakan wurden 160 Menschen in einer Fabrik und einer Gemeinde im Bezirk Phra Samut Chedi am Montag und Dienstag positiv getestet. Ein Mann aus Myanmar erkrankte dort zuerst am 17. April. Er hat dann die Krankheit auf Kollegen und deren Verwandte übertragen. Von 323 Arbeitern in der Fabrik wurden 151 oder 46,8 Prozent infiziert.

Das CCSA hat eine Kommandozentrale eingerichtet, die sich ausschließlich mit der Bekämpfung von Covid-19 im Großraum Bangkok befasst und vom Premierminister geleitet wird.