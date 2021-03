Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.21

BANGKOK: Bei der vom Arbeitsministerium veranstalteten Bangkok Job Fair 2021 am 26. und 27. März in der Fortune Town Shopping Center Mall bieten 40 führende Unternehmen Thailands über 5.000 freie Stellen an.

Laut Arbeitsminister Suchart Chomklin zielt die Jobmesse darauf ab, Karrieremöglichkeiten für Arbeitslose und jobsuchende Frauen und Männer zu fördern. Unternehmen würden freie Stellen bereithalten, die auf die verschiedenen Qualifikationen und Fähigkeiten der Bewerber abgestimmt seien.

Die Liste der teilnehmenden Unternehmen umfasst unter anderem CP ALL, CPF, Central Restaurants Group, The Minor Food Group, Ek-Chai Distribution System, Siam Makro, True Corporation und United Overseas Bank. Die Bangkok Job Fair 2021 bietet zudem eine Ausstellung für Kleinstunternehmen mit 20 beliebten Popup-Ideen, darunter das Herstellen von Stoffbeuteln, das Auffädeln von Ohrschlingen für Hygienemasken, das Herstellen von Kräuterseife, das Basteln von Stoffkörben, das Backen von Bananenkuchen und Brownies und das Herstellen von Ingwer sowie einen Helpdesk für Foodtruck-Franchise-Unternehmen.