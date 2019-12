Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

BANGKOK: Mit der Eröffnung der ersten Walking Streets hat die Hauptstadt neue touristische Attraktionen.

Premiere hatten am Wochenende Fußgängerzonen auf der Yaowarat Road in Chinatown und auf der Silom Road. 800 Meter der Yaowarat Road zwischen den Kreuzungen Chalerm Buri und Ratchawong sind künftig jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 19 Uhr bis Mitternacht Walking Streets. Während freitags und samstags die Straße teilweise für Motorisierte offensteht, ist sie sonntags für den Straßenverkehr ganz gesperrt. Laut der „Bangkok Post“ sollen auf dem Teilstück der Yaowarat Road 166 Händler Essensstände aufbauen. Jeden dritten Sonntag im Monat bleibt die Silom Road auf einer Länge von einem Kilometer von 12 bis 22 Uhr zwischen der Soi Sala Daeng und der Kreuzung Nararom für den Verkehr gesperrt. Geplant sind Zonen für Kunst und Handwerk, Speisen und Musik sowie kulturelle Shows. Ab heute wird die Khao San Road auf einer Länge von 800 Metern jeden Montag von 17 bis 2 Uhr zur Fußgängerstraße. Geboten werden Kunst und kulturelle Darbietungen sowie reichlich Speisen. Ab 16 Januar wird die Walking Street um die Straßen Tanao und Sip Sam Hang erweitert. In Bangkok und den Provinzen sollen weitere Fußgängerzonen ausgewiesen werden, auch, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln.