Von: Björn Jahner | 04.08.23

BANGKOK: Am Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok fällt Samstag, 12. August der Startschuss zum „Bangkok Half Marathon“, der anlässlich des thailändischen Muttertags (12. August) unter dem Motto „Run for Mom“ ausgerichtet wird.

Der Event umfasst einen Halbmarathon (21,1 km), Mini-Marathon (10 km), Fun-Run (6 km) und Walk-Run (1,8 km) mit Start und Ziel am QSNCC. Weitere Informationen finden Sie unter: facebook.com/12aughalfmarathon.