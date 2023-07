Von: Björn Jahner | 10.07.23

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) wird das Schnellbussystem „Bus Rapid Transit“ (BRT) weiterführen, wenn die Konzession für den privaten Betreiber Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC) am 31. August 2023 ausläuft.

Laut Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt hat die BMA einen Plan zur Verbesserung des Dienstes. Er sagte gegenüber der „Isara News Agency“, dass die BMA plant, die Anzahl der BRT-Haltestellen und die Anzahl der Busse zu erhöhen, um den Komfort für die Fahrgäste zu verbessern.

Derzeit sind nur 10 der 25 BRT-Busse in Betrieb, weshalb die Fahrgäste mindestens 15 Minuten warten müssen, um einsteigen zu können, sagte er.

Außerdem fahren viele Privatfahrzeuge auf den für den BRT-Service reservierten Fahrspuren, vor allem während der Hauptverkehrszeit auf der Rama III Road, was zu Verzögerungen im BRT-Service führt.

Er führte fort, dass die BMA plant, die Frequenz des Dienstes zu erhöhen und mehr BRT-Haltestellen in der Nähe von Fußgängerübergängen einzurichten, was sich in Südkorea als effektiv erwiesen hat, um die Bequemlichkeit für Fahrgäste im Zubringerdienst zu verbessern. Die BMA beabsichtigt, dieselbe Technik anzuwenden.

Außerdem sollen kleinere Busse mit elektrischem Antrieb eingesetzt werden, so der Gouverneur.

„Wir werden den BRT-Service nicht einstellen. Wir werden ihn verbessern“, betonte er.

Eine BMA-Quelle sagte, dass ein Budget von 13 Millionen Baht für die Beauftragung eines Unternehmens für den Betrieb des BRT und die Wartung sowie für die Einstellung von anderem Personal wie Reinigungskräfte und Sicherheitspersonal vorgesehen sei.

Die BMA rechnet damit, innerhalb des nächsten Monats oder vor Ablauf der Konzession einen neuen Betreiber zu finden. Im Rahmen der derzeitigen Konzession erhebt die BRT von 9.000 bis 10.000 Fahrgästen pro Tag einen Fahrpreis von 15 Baht, während die BTSC ihre Einnahmen aus dem Werbegeschäft bezieht, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass der Betreiber jedoch kein Interesse an einer Erneuerung der Konzession habe, da der Dienst unrentabel sei.