Von: Björn Jahner | 11.11.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) beabsichtigt, in der gesamten Stadt Wiegesysteme für Lastwagen zu installieren, nachdem es auf der stark frequentierten Sukhumvit Road Mitte der Woche zu einem Unfall mit einem überladenen Lastwagen gekommen war. Dies teilte der Sprecher Aekvarunyoo Amarapala am Freitag (10. November 2023) mit.

Aekvarunyoo erklärte, dass die BMA die Einführung der „weigh-in-motion“-Messtechnik in Betracht zieht. Nach Abschluss der Untersuchung plant die BMA, das System in einem Pilotversuch an 10 Standorten zu testen, bevor es flächendeckend implementiert wird.

Zusätzlich plant die BMA die Inspektion von 317 Baustellen und erwägt eine Richtlinie, die besagt, dass bei Nutzung von überladenen Lastwagen auf Baustellen die Baugenehmigung entzogen wird.

Über die Plattform „Traffy Fondue“ gingen bei der BMA 508 Beschwerden über Lastwagen ein. Die Hauptprobleme waren das Fahren zu verbotenen Zeiten, das Ausstoßen von schwarzen Abgasen und das Herabfallen von Gegenständen von den Fahrzeugen. Aekvarunyoo berichtete, dass bereits 362 Fälle erfolgreich gelöst wurden.

Hinsichtlich des schwer beladenen 10-Rad-Fahrzeugs, das am vergangenen Mittwochmorgen (8. November 2023) eine Betonplatte über einem unterirdischen Kabelgraben im Bezirk Phra Khanong durchbrach und zwei Verletzte verursachte, hat die Polizei rechtliche Schritte eingeleitet. Der Fahrer wird wegen rücksichtslosen Fahrens, Verursachung von Schäden an Personen oder Eigentum und Fahrens eines Lastwagens über dem gesetzlichen Limit angeklagt.

Die Polizei hat auch den Besitzer des Lastwagens befragt, der eine Flotte von sechs Lastwagen besitzt, um festzustellen, ob er beabsichtigt hatte, den Lastwagen mit illegalem Gewicht zu beladen oder ihn in irgendeiner Weise modifiziert hatte, um mehr Ladung transportieren zu können.

Der Generalleutnant Thiti Saengsawang vom Metropolitan Police Bureau (MPB) sagte, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Büro des Generalinspekteurs prüfen, ob der grüne sternförmige Aufkleber mit dem Buchstaben B auf dem Lastwagen ein Symbol für Bestechungsgelder ist. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Wichai Sawangkajorn, Präsident des Northeastern Transportation Club, behauptete, dass die Lkw-Fahrer aufgrund der überstürzten Fertigstellung des Bauprojekts zu Bestechungsgeldern gegriffen hätten. Unterdessen hat die Abteilung für öffentliche Arbeiten der BMA am Freitag (10. November 2023) zwei überladene Lastwagen im Bezirk Bang Khen festgenommen, deren Fahrer zu einer Geldstrafe von 1.000 Baht verurteilt wurden und deren Fahrzeuge beschlagnahmt wurden.