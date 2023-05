BANGKOK: Thailändische und internationale Feinschmecker können am 27. und 28. Mai 2023 an der Kreuzung der Straßen Yaowarat, Charoen Krung und Tri Mit von 16.00 bis 22.00 Uhr eine vielfältige Auswahl an Gerichten, Desserts und Snacks genießen.

Eine Auswahl an Restaurants und Straßenverkäufern, die verschiedene Viertel Bangkoks repräsentieren, die für ihre unterschiedlichen kulinarischen Angebote bekannt sind, wie Sam Phraeng, Banglamphu, Khlong San, Talad Plu, Banthat Thong, Bang Rak, Aree-Saphan Kwai, Choke Chai 4 Lat Phrao (Wang Hin), Yaowarat und Wang Lang, werden an der Messe teilnehmen.

Neben den gastronomischen Köstlichkeiten bietet das Festival fesselnde Straßenaufführungen, spannende Kochvorführungen, ein lebhaftes Minikonzert, unterhaltsame Esswettkämpfe, ein aufschlussreiches Seminar und fesselnde Wettbewerbe mit Geschenkgutscheinen und Restaurantrabatten als Preise.

Die Teilnehmer können außerdem für den besten Stand der Messe stimmen und eine Dinner-Kreuzfahrt auf dem Chao-Phraya-Fluss gewinnen. Die Abstimmung kann über die offiziellen Facebook-Seiten der Bangkok Metropolitan Administration und der Bangkok Tourism Division erfolgen.

Während der Presseveranstaltung am Donnerstag (18. Mai 2023) gab es eine verlockende Vorschau auf das Food-Festival mit Musterständen von sechs Restaurants in den lebhaften Vierteln Yaowarat und Banthat Thong. Die exklusive Vorschau zog Journalisten, Social Influencer und Content-Ersteller an und sorgte für Vorfreude auf das bevorstehende kulinarische Spektakel.