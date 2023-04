BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) feiert das traditionelle thailändische Neujahrsfest Songkran mit zwei großen Veranstaltungen in Bangkok – der „Amazing Songkran 2023 Celebration“ und dem ersten internationalen „Amazing Splash 2023“ vom 13. bis 15. April 2023 in Chula Soi 5 (Chulalongkorn University Centenary Park und Stadium One) – und unterstützt die Ausrichtung von Songkran-Veranstaltungen und -Festen im ganzen Land.

Das traditionelle thailändische Neujahrsfest Songkran, das größte und wichtigste der jährlichen Feste in Thailand, wird seit Jahrhunderten gefeiert und ist voller Tradition und Kultur. Das Songkran-Festival, das von der International Festivals and Events Association ASIA (IFEA ASIA) zu einem der drei wichtigsten Festivals Asiens ernannt wurde, ist ein wichtiger Bestandteil der thailändischen 5F-Soft-Power-Fundamente: Essen (food), Film (film), Festival (festival), Kampf (fight) und Mode (fashion).

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte:

„Die TAT nutzt Thailands Amazing 5F, um sinnvolle Reiseerlebnisse anzubieten und gleichzeitig die Qualität der Tourismusprodukte und -dienstleistungen zu verbessern. Dazu gehört auch, lokale Feste und Traditionen auf die internationale Bühne zu heben, oder ‚Local to Global‘, beginnend mit Songkran. Der Start des International ‚Amazing Splash 2023‘ zielt darauf ab, internationale kulturelle Veranstaltungen und Traditionen, die mit Songkran vergleichbar sind, hervorzuheben und Die „Amazing Songkran 2023 Celebration“ und der erste „International Amazing Splash 2023“ in Bangkok werden vier Schlüsselelemente umfassen.

Das erste dieser Elemente ist die Eröffnung des International Amazing Splash 2023 am 13. April mit einer Parade, die Thailand und vier andere Länder – China, Indien, Japan und Südkorea – repräsentiert, die ähnliche Feiern wie Songkran veranstalten.

Thailands Teilnahme an der Parade wird die Prozession der Smaragd-Buddha-Statue und der Wagen der Songkran-Göttin hervorheben.

Chinas Teilnahme steht im Zeichen des Wasserspritzfestes „Po Shui Jie", das von den Dai in der Präfektur Xishuangbanna gefeiert wird.

Die Teilnahme Indiens steht für das Holi-Festival, das den Frühlingsanfang nach einem langen Winter markiert und den Sieg des Guten über das Böse symbolisiert.

Die Teilnahme Japans steht im Zeichen des Setsubun-Festes, bei dem Bohnen gegessen und geworfen werden, um böse Geister zu vertreiben.

In Südkorea wird das Boryeong-Schlammfest gefeiert, ein Sommerfest, bei dem der hoch geschätzte Schlamm der Stadt Boryeong gefeiert wird.

Das zweite Element der Feierlichkeiten ist das Amazing Splash of the World, ein Schaufenster internationaler kultureller Veranstaltungen und Traditionen ähnlich dem thailändischen Songkran, das den kulturellen Austausch und die internationalen Beziehungen weiter stärken soll.

Die Amazing Songkran 2023 Celebration wird einzigartige Songkran-Feiern aus den fünf Regionen Thailands präsentieren, bei denen die Besucher selbst aktiv werden können.

Dazu gehören die Herstellung von Tungs (Fahnen) und die Zubereitung von duftendem Wasser für das Rot-Nam-Dam-Hua-Ritual – bei dem junge Menschen duftendes Wasser zubereiten, mit dem sie ihren Eltern oder Älteren die Hände waschen und um Segen bitten (aus dem Norden), die Zubereitung von Sommer- und Songkran-Gerichten und -Desserts wie Khao Chae (aus der Zentralregion), die Phuk Seow-Tradition, bei der Schnüre um das Handgelenk gebunden werden, um das Glück zu bewahren (aus dem Nordosten), das Bauen von Reisschlössern, die nur in Chachoengsao vorkommen, und das Bauen von Sand-Stupas, die nur in Chonburi vorkommen (aus dem Osten), sowie die Nang-Dan-Parade in Nakhon Si Thammarat (aus dem Süden).

Auch andere Aktivitäten, die die lokale thailändische Weisheit fördern, können von den Besuchern ausprobiert werden, darunter das Song-Nam-Phra-Ritual, bei dem ein Buddha-Bildnis mit duftendem Wasser gereinigt wird, um dem Lord Buddha Respekt zu erweisen und Glück zu bringen.

Auch die Feste Südkoreas, Indiens, Chinas und Japans werden vertreten sein:

Beim Boryeong Mud Festival in Südkorea gibt es ein Schlammbad, Schlammmasken, Spiele und andere Aktivitäten sowie einen DJ aus Südkorea.

Beim indischen Holi-Festival können die Besucher die indische Tradition ausprobieren, bei der farbiges Pulver die Freundschaft symbolisiert. Außerdem gibt es eine Musikvorführung indischer Frauen, die im Bollywood-Stil tanzen, und einen Ort, an dem der Hindu-Gott Ganesh verehrt wird.

Beim chinesischen „Po Shui Jie" werden die traditionellen Kostüme des Tai-Lue-Volkes aus Yunnan gezeigt, es gibt kulturelle Darbietungen und eine Zeremonie, bei der die Engel des Himmels und der Erde um Regen gebeten werden.

Zum japanischen Setsubun-Festival wird es eine Zeremonie geben, bei der man sich gute Gesundheit wünscht und Krankheiten fernhält.

Das dritte Element wird der Main Stage Splash sein. Bekannte thailändische Künstler, Sänger und DJs, darunter Joey Boy, Aof Pongsak und die Bands LAZ1, No One Else und Yes Indeed, sowie DJs aus Südkorea, Indien, Japan und China, verschiedene kulturelle Darbietungen, die Waterbomb und lustige Wassertunnel werden während der drei Veranstaltungstage zu sehen sein.

Der vierte Teil der Aktivitäten ist der Bereich Amazing Food mit Essensständen und Food-Trucks, die Gerichte aus Thailand, Südkorea, Indien, Japan und China anbieten.

Das größte und wichtigste der jährlichen thailändischen Feste, das traditionelle thailändische Neujahrsfest Songkran, wird überall gefeiert, und wie in jedem Jahr unterstützt das TAT die Ausrichtung von Songkran-Veranstaltungen und -Festen im ganzen Land. Eine Liste der Songkran-Veranstaltungen finden Sie unter April 2023's festivals and events in Thailand (EN) im TAT Newsroom.

Pol. Gen. Maj. Apichat Suriboonya, stellvertretender Kommissar der Touristenpolizei, sagte:

„Um die Sicherheit aller thailändischen und ausländischen Touristen, die an den Songkran-Feierlichkeiten teilnehmen, zu gewährleisten, arbeitet die Touristenpolizei mit der TAT zusammen, um die Sicherheit durch den Einsatz von 4.000 Touristenpolizisten und Freiwilligen bei Songkran-Veranstaltungen im ganzen Land zu erhöhen. Die Polizisten und Streifenfahrzeuge werden mit Live-Kameras ausgestattet, mit denen die Situation überwacht und an die Kommandozentrale übertragen wird. Dies wird die Hilfe für die Touristen erleichtern und soll das Vertrauen in den thailändischen Tourismus stärken.“