BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) gab am Mittwoch auf einer Pressekonferenz die beiden Hauptstandorte für die diesjährigen Loy-Krathong-Feierlichkeiten am morgigen Freitag (19. November) bekannt, die von der BMA ausgerichtet werden: Unter der Rama-VIII-Brücke im Bezirk Bang Phlat und am Khlong Ong Ang, der durch die Bezirke Samphanthawong und Phra Nakhon verläuft. In Ergänzung zu den beiden offiziellen Festivals können die Einwohner und Besucher Bangkoks ihre Krathongs auch in 30 öffentlichen Parkanlagen schwimmen lassen, so die BMA.

Die Feierlichkeiten finden am Freitag von 17.00 Uhr bis Mitternacht statt. Um die Müllmenge gering zu halten, werden die Menschen gebeten, nur einen Krathong pro Familie ins Wasser zu setzen und nur auf Krathongs aus umweltfreundlichen Materialien zurückzugreifen.

Die Bevölkerung wird zur strikten Einhaltung der Covid-19-Präventionsmaßnahmen des Gesundheitsministeriums aufgefordert, zu denen das ständige Tragen von Nasen-Mund-Schutz-Masken und die soziale Distanzierung gehören.

Der stellvertretende Gouverneur von Bangkok Kriangyos Sudlabha erklärte gegenüber der Presse, dass Personen, die eines der beiden offiziellen Loy-Krathong-Festivals besuchen möchten, vollständig gegen Covid-19 geimpft sein oder ein negatives ATK-Testergebnis vorlegen müssen, das nicht älter ist als 72 Stunden. Die BMA wird Kontrollpunkte einrichten, an denen die Körpertemperatur der Besucher überprüft und der Besucherkapazität begrenzt (4 qm pro Besucher) wird.