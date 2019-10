Von: Björn Jahner | 13.10.19

BANGKOK: Am 3. Oktober 1990 feierten Millionen Menschen den Tag der deutschen Einheit. Zum 29. Jahrestag am 3. Oktober 2019 wurde daran erinnert. Doch nicht nur im fernen Deutschland, auch in Bangkok wurde der wichtigste gesamtdeutsche Feiertag gebührend im Mandarin Oriental gefeiert. Über 800 Repräsentanten aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft folgten der Einladung des deutschen Botschafters in Thailand, S.E. Georg Schmidt, um die Wiedervereinigung des deutschen Volkes zu feiern und sich an der stimmungsvollen Gala zu erfreuen, die traditionell der Höhepunkt der Veranstaltungsaktivitäten der deutschen Auslandsvertretung in Bangkok ist.

Jeder Gast konnte sich auf der „Mauer“ verewigen.

Seine Exzellenz begrüßte die Gäste mit einer feierlichen Rede und blickte auf die Hintergründe zurück, die zur deutschen Wiedervereinigung geführt haben. Er betonte die Bedeutung des wichtigsten gesamtdeutschen Feiertags, der schließlich auch Grund für das Zusammentreffen in dem prachtvollen Ballsaal der bekannten Bangkoker Hotellegende war. Nach den Aufführungen der thailändischen und deutschen Nationalhymnen sowie auch der Europahymne von einem stimmgewaltigen Chor würdigte Seine Exzellenz die friedliche Revolution mit einem Toast und leitete damit in den lockeren Teil des Abends über.

Speis und Trank in Perfektion

Das Team der deutschen Botschaft Bangkok präsentierte sich einmal mehr als fürsorglicher Gastgeber und bot den Besuchern ein deutsches Schlaraffenland fernab der Heimat. An mehreren Essens- und Kochstationen wurde in Hülle und Fülle aufgetischt, für was die Bundesrepublik in kulinarischer Hinsicht bekannt ist. Egal ob Würstchen in den verschiedensten Variationen, hauchfein geschnittene Aufschnitt-Spezialitäten, Brezeln sowie eine beindru­ckende Auswahl an Kuchen und Desserts – alles in gewohnter Perfektion zubereitet von den Chefs und Patissiers vom Mandarin Oriental Bangkok.

Hervorragende deutsche Weine und deutsches Bier sorgten schnell für eine fröhliche und kommunikative Stimmung unter den Gästen, die den besonderen Anlass auch dazu nutzten, ihr Netzwerk zu pflegen und sich mit neuen sowie alten Bekannten zu unterhalten und auszutauschen. Doch nicht nur deutschsprachige Besucher nahmen am Botschaftsempfang teil, sondern auch namhafte Persönlichkeiten sowie VIP-Gäste aus Politik-, Rechts- und Kulturkreisen Thailands, die die enge Freundschaft zwischen dem Königreich und der Bundesrepublik unter Beweis stellten.

Gäste probierten sich als Mauermaler

Das Botschaftsteam präsentierte sich gut gelaunt wie dieser Schnappschuss am „Brandenburger Tor“ beweist.

In diesem Jahr hatte sich das Botschaftsteam eine ganz besondere Überraschung für seine Gäste einfallen lassen. Neben einem riesigen Nachbau des Brandenburger Tors aus Eis wurden im Foyer Imitate von Stücken der Berliner Mauer installiert und die Gäste aufgefordert, auf diesen mit Filzmarkern ihre Wünsche und Gedanken zum Ausdruck zu bringen.

Die Gäste waren sich einig: die Bemühungen und langwierigen Planungen anlässlich des deutschen Nationalfeiertages des Botschaftsteams haben sich auch in diesem Jahr ausgezahlt. Auch in Diplomaten-Kreisen zeigte man sich sichtlich beeindruckt von dem gelungenen, stimmungsvollen Empfang der deutschen Auslandsvertretung. Zudem wurde den Gästen die seltene Möglichkeit geboten, das direkte Gespräch mit dem deutschen Botschafter in einer ausgesprochen geselligen Atmosphäre zu suchen.