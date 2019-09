Von: Björn Jahner | 06.09.19

BANGKOK: Der nächste Bangkok Farmer’s Market wird am Samstag, 7. September und Sonntag, 8. September, von 11 bis 19 Uhr, in der Habito Mall, On Nut 1/1 (Soi Sukhumvit 77), veranstaltet.

Im Angebot stehen unter anderem Bio-Obst und -Gemüse, pestizidfreier Reis, Vollkorn-Backwaren sowie jede Menge weitere Öko-Leck­ereien. Zudem können hier Verbraucher und Lebensmittelproduzenten direkt miteinander in Kontakt treten.



Infos: www.facebook.com/bkkfm.