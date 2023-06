Von: Björn Jahner | 22.06.23

Der Smaragd-Buddha-Tempel im Großen Palast in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die „Big Mango“, wie die thailändische Hauptstadt in Anlehnung an New York („Big Apple“) auch genannt wird, ist weltweit die Nummer eins bei den Buchungen und bestätigt damit ihren Status als äußerst beliebtes Reiseziel.

Auch das Königreich selbst hat einen beachtlichen Erfolg erzielt und sich nach Japan den zweiten Platz als weltweit beliebtestes Reiseziel gesichert. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von der Online-Buchungsplattform Agoda erholt sich der globale Tourismussektor rasch.

Vor allem die Zahl der ausländischen Touristen, die sich über Thailand auf der Agoda-Plattform informieren wollen, ist in den letzten fünf Monaten im Vergleich zu 2019 um rund 60 Prozent gestiegen. Dieses wachsende Interesse hat auch zu einem Anstieg der Popularität weiterer Reiseziele im Land geführt.

Dieser Trend deutet darauf hin, dass Thailand in Zukunft auch Touristen aus anderen Ländern anziehen könnte, was für die thailändische Tourismusbranche vielversprechende Aussichten bietet.