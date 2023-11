Von: Björn Jahner | 11.11.23

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) plant, die monatliche Müllabfuhrgebühr für Haushalte im Oktober nächsten Jahres von 20 auf 60 Baht zu erhöhen.

Pornphrom Vikitsreth, Berater des Gouverneurs von Bangkok, sagte, dass diejenigen, die die derzeitige Gebühr zahlen wollen, sich bei der BMA anmelden und ihren Müll vor der Abholung selbst sortieren können.

Er erklärte, die neue Gebühr solle die Menschen dazu ermutigen, ihren Müll richtig zu sortieren und Einwegartikel wie Plastiktüten zu reduzieren, und der BMA helfen, die Kosten für die Sammlung und Entsorgung zu decken.

Die Ausgaben werden auf etwa 700 Millionen Baht pro Jahr geschätzt, während die BMA nur etwa 500 Millionen Baht einnehmen kann, sagte er.

Torsak Chotemongkol, der Chefberater des Gouverneurs, erklärte, dass die Zusammenarbeit der Haushalte für die „Null-Abfall“-Politik der BMA von entscheidender Bedeutung, da die Müllmenge in der Hauptstadt vom nächsten Jahr bis 2027 schätzungsweise 14.000 bis 16.000 Tonnen pro Monat betragen werde.

Die Erhöhung der Müllabfuhrgebühr wurde bereits vor einigen Jahren mit einem Satz von 80 Baht pro Monat ins Auge gefasst, aber aufgrund der Covid-19-Pandemie nie umgesetzt.

Nach dem neuen Tarif müssen Haushalte, die weniger als 20 Liter Müll pro Tag produzieren, 60 Baht pro Monat zahlen – 30 Baht für die Abholung und 30 Baht für die Entsorgung – es sei denn, sie sortieren ihren Abfall selbst. Die BMA ist der Ansicht, dass bei einer Verringerung des Müllvolumens das für die Sammlung und Entsorgung erforderliche Budget sinkt, so dass die Einsparungen für andere soziale Projekte verwendet werden können.

In einer kürzlichen Anhörung sagte der stellvertretende Staatssekretär der BMA, Chatree Wattanakhajorn, dass Bangkoks umweltfreundliche Müllverbrennungsanlage in Nong Khaem voraussichtlich im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden kann.