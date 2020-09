Von: Björn Jahner | 06.09.20

BANGKOK: Wann kommt der nächste Bus und wohin fährt er? An sogenannten „Smart Bus Stops“ soll das bisherige blinde Warten schon bald der Vergangenheit angehören. Denn die intelligenten Bushaltestellen sind mit 55-Zoll- und 32-Zoll-Bildschirmen ausgestattet, die über die Linien, Ankunftszeiten und Haltepunkte der Busse informieren.

Um die Wartezeit zu verkürzen, können Pendler kostenlos Wi-Fi und Smartphone-Ladestationen nutzen, für mehr Sicherheit sorgen CCTV-Kameras. Ein Prototyp wurde gemäß dem Sprecher der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Pongsakorn Kwanmuang an der Kreuzung Rama IX Road–Ratchadaphisek Road an der CentralPlaza Grand Rama IX errichtet.

Die Fahrgäste reagieren durchweg positiv, und so sollen 350 von 3.000 Bushaltestellen in Bangkok, die der BMA unterstehen, zu „Smart Bus Stops“ aufgewertet werden. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der BMA und Plan B Media Public Company Limited, Bangkoks Marktführer in den Bereichen LED-Großflächenwerbung und Werbetafeln, der die Kosten in Höhe von 400 Millionen Baht trägt. Natürlich nicht aus Gefälligkeit: Denn die Investition berechtigt das Unternehmen, die LED-Monitore zehn Jahre lang für Werbeeinblendungen zu nutzen, wie man es auch von den Skytrain-Stationen (BTS) her kennt. Parin Lojanakosin, CEO von Plan B, verspricht sich von der Investition seines Unternehmens einen Jahresumsatz von 300 Millionen Baht. Alle 350 „Smart Bus Stops“ sollen bis Juli 2021 eingerichtet sein.

Bis es soweit ist, können Pendler mit der ViaBus-App (erhältlich für iOS und Android) der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) die Ankunftszeiten der Busse abrufen.