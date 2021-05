Bangkok entsorgt jeden Tag 16 Tonnen infektiösen Abfall

Written by: Redaktion DER FARANG

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat vom 1. April bis 5. Mai 547,93 Tonnen infektiöse Abfälle gesammelt.

Die Abfälle stammen von staatlichen Quarantäneeinrichtungen, alternativen staatlichen Quarantänehotels, Feldkrankenhäusern und „Hospitels“ – im Durchschnitt etwa 16,12 Tonnen pro Tag. Das Unternehmen Krungthep Thanakom entsorgt die gefährlichen Abfälle durch Verbrennung in den Zentren für infektiöse Abfälle in den Bezirken On Nut und Nong Khaem. Krungthep Thanakom ist auch für die Beseitigung von gebrauchten Gesichtsmasken zuständig, die die Menschen von ihrem allgemeinen Hausmüll trennen sollen.

Laut der BMA-Staatssekretärin Silapasuay Raweesangsoon sind die Beschäftigten der Müllabfuhr angewiesen, sich durch strenge Präventivmaßnahmen vor Covid-19 zu schützen. „Alle Mitarbeiter müssen eine Zange benutzen und während der Arbeit entsprechende Schutzkleidung tragen. Vor allem dürfen sie den Abfall nie direkt mit der Hand berühren", sagte sie. Nach der Arbeit müssten sie ihren Körper ausreichend reinigen, um zu verhindern, dass infektiöse Abfälle Viren und andere Keime verbreiten.

Um die zunehmenden infektiösen Abfälle in der Stadt inmitten der Pandemie zu sammeln, hat die BMA weitere 1.000 Biohazard-Mülltonnen stadtweit aufgestellt, damit die Menschen ihre gebrauchten Gesichtsmasken und andere medizinische Abfälle getrennt vom Hausmüll entsorgen können. Die Behälter für gebrauchte Gesichtsmasken sind orange gefärbt, während die Müllsäcke für medizinische Abfälle rot sind. Weitere Mülleimer wurden in Bezirksämtern, Gesundheitszentren, Krankenhäusern, Rathäusern, Schulen, Sportzentren, Jugendzentren, Feuerwachen, öffentlichen Parks, Märkten und vor Einkaufszentren aufgestellt.