Bangkok: Drei Restaurants als Covid-Cluster

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat drei Bangkoker Restaurants als Covid-Cluster benannt. Sie sollen mit 22 neuen Coronavirusfällen in der Hauptstadt in Verbindung stehen.

Laut Dr. Wichan Pawan vom Institute for Urban Disease Control and Prevention handelt es sich um Saeb E-san Karaoke in Thewet sowie E-san Krong Kaew und Nongmai Plaza, beide im Bezirk Pinklao. Die 22 Patienten sollen eines dieser drei Restaurants besucht haben. Personen, die zwischen dem 15. und 20. Dezember eines dieser drei Restaurants aufgesucht haben, sollen für 14 Tage in Selbstquarantäne gehen und auf Krankheitssymptome achten. Wer sich krank fühlt, soll eine Gesichtsmaske aufsetzen, in einem privaten Fahrzeug zum nächsten Krankenhaus fahren und den Arzt über seine jüngste Reisegeschichte informieren.

Wichan fügte hinzu, neben den 22 Infektionen würden andere neue Fälle in der Hauptstadt aus zwei Gruppen bestehen. Die erste seien 70 Fälle in Verbindung mit dem Covid-Hotspot von Samut Sakhon in den Bezirken Bang Khun Tian, Nong Khaem und Bang Khae. Die zweite Clustergruppe bestehe aus einem Thai und sechs burmesischen Staatsangehörigen, die zu einer Schuhfabrik im Gebiet Rama II zurückverfolgt wurden. Der erste erkrankte Patient aus diesem Cluster ist ein burmesischer Mann, der am 17. Dezember Symptome zeigte. Die anderen Personen hatten in der Fabrik die gleiche Toilette benutzt.