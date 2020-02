Bangkok-Büro von Europ Assistance

Von: Björn Jahner | 23.02.20

THAILAND: Europ Assistance hat eine Filiale in Bangkok eröffnet. Im Jahr 1963 gegründet, agiert das Unternehmen als Reiseversicherer der Generali Group, einer der weltweit führenden Versicherer mit Sitz in Italien.

Europ Assistance bietet persönliche und umfassende Leistungen in den Bereichen Reise, Mobilität, Gesundheit, Haus und Wohnung sowie Leben und Lifestyle. In Zusammenarbeit mit lokalen Fluggesellschaften, Reisebüros, Versicherungsanbietern und Banken plant Europ Assistance auch in Thailand ein komplettes Dienstleistungspaket anzubieten.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Europ Assistance.