Von: Björn Jahner | 31.12.22

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt blieb auch im dritten Quartal der größte Markt für Gebrauchthäuser in Thailand, mit einem Umsatz von mehr als 600 Milliarden Baht oder 62,9 Prozent des nationalen Gesamtumsatzes, obwohl die Zahl der verkauften Einheiten im Vergleich zum zweiten Quartal zurückging, so das Immobilien-Informationszentrum der Government Housing Bank.

Das Zentrum teilte am Samstag (31. Dezember 2022) mit, dass in Bangkok im dritten Quartal 59.181 Häuser aus zweiter Hand – Einfamilien- und Reihenhäuser – verkauft wurden, gegenüber 63.363 Einheiten in den vorangegangenen drei Monaten. Der Gesamtwert der Verkäufe lag bei 605,58 Milliarden Baht, gegenüber 620,19 Milliarden Baht im zweiten Quartal, so das Zentrum.

Damit bleibt die Hauptstadt der größte Markt für gebrauchte Häuser in Thailand. Auf sie entfallen 36,6 Prozent der nationalen Verkäufe nach verkauften Einheiten und 62,9 Prozent der Verkaufserlöse.

Nonthaburi war im dritten Quartal mit 11.255 verkauften Einheiten der zweitgrößte Markt, gefolgt von Samut Prakan (10.411), Pathum Thani (9.905), Chonburi (8.431), Chiang Mai (4.880) und Phuket (3.352).

Das Zentrum sagte, dass die drei Hauptmärkte, die die größten Rückgänge bei den Verkaufserlösen von Häusern im dritten Quartal verzeichneten, Phuket mit einem Minus von 14,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal, Chiang Mai mit einem Minus von 9,7 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal und Chonburi mit einem Minus von 7,2 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal waren.

Landesweit gab das Zentrum an, dass der Verkauf von Häusern aus zweiter Hand im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 8,7 Prozent zurückging. Der Abwärtstrend werde sich im letzten Quartal dieses Jahres fortsetzen. Das Zentrum stützt seine Zahlen auf Daten, die von Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Online-Immobilienportalen gesammelt wurden.