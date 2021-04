BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat die Zahl der proaktiven Covid-19-Tests in der gesamten Hauptstadt erhöht, um infizierte Menschen zu finden und ins Krankenhaus zu bringen.

Die 50 Bezirksämter wurden angewiesen, ihr Gebiet nach Covid-positiven Bewohnern zu untersuchen und sie dem Strategy and Evaluation Department zu melden. „Die Behörde wird die Berichte zweimal täglich um 9 Uhr und 14 Uhr an das Erawan Emergency Health Service Centre übermitteln", erläuterte BMA-Staatssekretär Silapasuay Raweesangsoon. Das Erawan Emergency Health Service Centre wird sich mit den Menschen in Verbindung setzen, um das Risiko einer Übertragung von Covid-19 einzuschätzen, bevor es Beamte einsetzt, die die Patienten in Krankenhäuser oder Feldlazarette bringen.

Bangkok bestätigte am Mittwoch 830 neue Covid-19-Fälle.