Von: Björn Jahner | 20.07.22

BANGKOK: Bangkok Airways hat die Gründung des ersten thailändischen Airport Real Estate Investment Trust (BAREIT) angekündigt, der mit einer geschätzten Rendite von 8,46 Prozent im ersten Jahr wirbt.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Thailands vielversprechender Aufschwung im Tourismus seinen 14,3-Milliarden-Baht-REIT zu einem attraktiven Finanzprodukt für potenzielle Investoren machen wird.

BAREIT bietet einen 25-jährigen Erbbaurechtsvertrag für fünf Hauptimmobilien, die für den Betrieb des Flughafens Samui genutzt werden: die 2,1 Kilometer lange Start- und Landebahn, eine Rollbahn, ein Check-in-Terminal, Passagierterminals für inländische und internationale Reisende sowie eine Feuerwache.

Es wird erwartet, dass der REIT, der einen börsennotierten Schätzwert von 14,3 Mrd. Baht hat, 10,3 Mrd. Baht an Kapital von Investoren aufbringen wird, die die Trust-Anteile kaufen, während der Rest aus langfristigen Darlehen stammen wird.

Bangkok REIT Management Co. fungiert als REIT-Manager und Kasikorn Asset Management Co. als REIT-Treuhänder.

BAREIT wartet derzeit noch auf die behördliche Genehmigung durch die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), nachdem der Antrag Anfang April dieses Jahres eingereicht worden war.

Puttipong Prasarttong-Osoth, Präsident von Bangkok Airways, äußerte sich zuversichtlich über BAREIT und sein Wachstumspotenzial und merkte an, dass die gelockerten Einreisebestimmungen für Thailand ein positiver Faktor für den Tourismus auf Koh Samui und letztlich auch für den Flughafen Samui sind.

„Dieses Jahr haben die Dinge begonnen, zur Normalität zurückzukehren. Im ersten Quartal 2022 hat der Flughafen Samui 993 Flüge abgefertigt, was ungefähr 66.738 Passagieren entspricht. Ich bin mir sicher, dass sich die Passagierzahlen auch in den kommenden Quartalen weiter verbessern werden“, teilte Khun Puttipong der Presse mit.

In den 33 Jahren, seit denen der Flughafen Samui in Betrieb ist, hat Bangkok Airways einen umweltfreundlichen Tourismus gefördert. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere CSR-Projekte (Corporate Social Responsibility/ gesellschaftliche Unternehmensverantwortung) durchgeführt.

„Es geht nicht nur darum, die Zahl der Flüge zu erhöhen, sondern die Dinge müssen Hand in Hand mit Nachhaltigkeit und aktiven CSR-Projekten gehen, vom Pflanzen von Bäumen bis hin zur Förderung der Jugend und der Vermittlung von Kenntnissen über die Luftfahrt. Die Kinder lieben die Flugsimulatoren, und ich hoffe, dass es sie inspiriert und ihnen den Weg ebnet, neugierig zu sein und Spaß an der Welt zu haben“, so der Bangkok-Airways-Präsident.

Der Flughafen Samui von Bangkok Airways ist der erste private Flughafen Thailands, der sowohl für ein- als auch für ausgehende Flüge genutzt wird und täglich 16.000 Passagiere bzw. rund sechs Millionen Passagiere pro Jahr aufnehmen kann. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass die Zahl der vom Flughafen Samui abgefertigten Passagiere bis 2024 das reguläre Niveau erreichen wird.

Leelapat Leelahavanich, Geschäftsführer der Bangkok REIT Management Co, sagte, BAREIT sei eine attraktive Anlagemöglichkeit für diejenigen, die in Treuhandfonds investieren wollen, die langfristig gute und stabile Erträge abwerfen.

„Sie können sehen, dass wir fünf Immobilien sorgfältig ausgewählt haben, um sie in den BAREIT aufzunehmen. Sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb des Flughafens. Das bedeutet, dass BAREIT über regelmäßige Einnahmen von den Pächtern verfügen wird, die eine stetige Rendite abwerfen, eine gute Alternative, um Erträge für langfristige Investitionen zu erzielen“, sagte sie.

Sie erklärte, BAREIT unterscheide sich in drei Bereichen vom Samui Airport Property Fund (SAF): Erstens verfügt er über ein besseres Wachstumspotenzial, da er dem Treuhandfonds die Möglichkeit gibt, in Zukunft weitere Vermögenswerte hinzuzufügen, wenn er dies wünscht. Zweitens kann BAREIT Kredite in Höhe von maximal 35 Prozent seines Gesamtvermögens aufnehmen, während SAF bei der Aufnahme von Krediten Beschränkungen unterliegt, und schließlich wirft BAREIT stabile Erträge ab.

Sawit Srisarunyapong, Leiter des Investmentbanking bei der Kasikornbank, kündigte zwischenzeitlich an, dass BAREIT noch in diesem Jahr an der thailändischen Börse gehandelt werden soll.