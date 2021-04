BANGKOK: Wegen der dritten Welle von Covid-19-Infektionen streicht Bangkok Airways einige Flugrouten. Die Fluggesellschaft suspendiert die Route Phuket-Hat Yai vom 23. April bis zum 30. Oktober und die Routen Bangkok-Sukhothai und Bangkok-Trat vom 1. bis 31. Mai. Reisende können ihre Flüge ohne zusätzliche Kosten umbuchen.

Bangkok Airways verschiebt zudem seine Verbindung Bangkok-Mae Sot. Die Flüge nach Mae Sot in der Provinz Tak werden erst am 17. Oktober aufgenommen. Einige der Ticketbüros werden geschlossen: die Büros von Bangkok Airways im Bezirk Songkhla der Provinz Hat Yai sowie die Büros in Sukhothai und Trat vom 1. Mai bis zum 31. Oktober.