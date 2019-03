Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.19

MAE HONG SON: Wegen mangelnder Sicht hat die Bangkok Airways ihre Flüge von Chiang Mai nach Mae Hong Son und zurück weiter bis mindestens Sonntag, 24. März, ausgesetzt.

Laut Sunthorn Kanthamala, einem Beamten der meteorologischen Station Mae Hong Son, betrug die Sichtweite am Flughafen am Sonntagmorgen nur 1.600 Meter, viel zu wenig für den Luftverkehr. Offene Feuer verursachen nach wie vor im Norden des Landes einen dichten Smog. Satellitenaufnahmen zeigten um 1.36 Uhr 100 Hotspots in Mae Hong Son, 83 in Chiang Mai, 54 in Phayao, 49 in Tak, 38 in Nan, 37 in Chiang Rai, 31 in Lampang, 24 in Phrae und 20 in der Provinz Lamphun. Der Air Quality Index lag am Sonntag um 12 Uhr am Srisangwan Hospital in Mae Hong Son bei „sehr ungesunden" 295. Der PM 2,5-Messwert betrug im Tambon Chong Kham 83 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Mehrere Feuerwehren bekämpften Waldbrände in den bergigen und bewaldeten Gebieten von Mae Hong Son.