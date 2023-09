PHANG-NGA: Die thailändische Fluggesellschaft Bangkok Airways ist bereit, in den neuen Flughafen in Phang-nga zu investieren, wenn die Regierung ihren Plan von einem öffentlichen Projekt in eine öffentlich-private Partnerschaft umwandelt, da die Region ein großes Potenzial hat, zu einem neuen Tourismuszentrum in Thailand zu werden.

Die Regierung erwägt den Bau eines neuen Flughafens in Phang-nga, um der Überlastung des Flughafens von Phuket zu begegnen.

Puttipong Prasarttong-Osoth, Präsident von Bangkok Airways, sagte, dass die Fluggesellschaft daran interessiert sei, sich für das Projekt zu bewerben, da es für viele Fluggesellschaften, die Passagiere direkt nach Südthailand befördern wollen, ein neues Drehkreuz darstellen könnte.

Eine Erweiterung der Start- und Landebahn des Flughafens Phuket sei derzeit nicht realisierbar, so dass ein zweiter Flughafen in der Nähe dazu beitragen könnte, mehr Flüge unterzubringen.

Außerdem sei Phang-nga bei ausländischen Touristen als aufstrebendes Reiseziel entdeckt worden, betonte Khun Puttipong.

Eine Machbarkeitsstudie für den Flughafen von Phang-nga, deren Kosten auf 80 Milliarden Baht geschätzt werden, wurde von Thailands größtem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) wiederbelebt, nachdem Premierminister Srettha Thavisin die Provinz im vergangenen Monat besucht und erklärt hatte, dass die neue Erweiterung für den Tourismus notwendig sei.

Khun Puttipong führte fort, dass die Investitionen in den Flughafen dem Unternehmen helfen könnten, solide Einnahmen zu erzielen.

Bangkok Airways besitzt Flughäfen auf Samui sowie in Sukhothai und Trat, die dem Unternehmen jährlich rund 2 Milliarden Baht einbringen.

Da die Reisenachfrage im letzten Quartal weiter anstieg, erhöhte Bangkok Airways ihre Ziele für die jährlichen Einnahmen aus dem Ticketverkauf von 15 Milliarden Baht auf 16 Milliarden, bei einer durchschnittlichen Auslastung von 78 Prozent.

Die Betriebskosten sind nach der Pandemie weiter in die Höhe geschnellt, so dass der durchschnittliche Ticketpreis in diesem Jahr gegenüber der vorherigen Prognose um 8 Prozent von 3.400 Baht pro Flug auf 3.643 Baht pro Flug steigen dürfte, sagte Khun Puttipong.

„Die Betriebskosten sind nach der Pandemie um 10 bis 15 Prozent für viele Posten und Dienstleistungen gestiegen, wie z.B. die Bodenabfertigung auf vielen Flughäfen im Ausland, die Flugzeugwartung und Triebwerksteile“, erklärte er.

Khun Puttipong wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bangkok Airways als Mitglied des thailändischen Fluglinienverbands der Regierung bereits einen Vorschlag für eine Senkung der Verbrauchssteuer auf Flugzeugtreibstoff unterbreitet hat.

Der neue Steuersatz wird zwar nicht auf das Pandemieniveau von 0,2 Baht pro Liter gesenkt, sollte aber unter dem derzeitigen Satz von 4,72 Baht pro Liter liegen, da die Kerosinpreise nach wie vor hoch sind, sagte er.

Khun Puttipong erläuterte, dass die Fluggesellschaft plant, im November zwei Flüge von ihrem Drehkreuz in Samui nach Chongqing und Chengdu in China wieder aufzunehmen, die von der vorgeschlagenen Visumbefreiungspolitik für den chinesischen Markt während der Hochsaison profitieren sollen.

Allerdings plant die Bangkok Airways aufgrund der schleppenden Nachfrage keinen aggressiven Ausbau der chinesischen Routen, sagte er.

Die Auslastungsquote der thailändischen Fluggesellschaften, die chinesische Strecken bedienen, liegt bei nur 30 Prozent, so Khun Puttipong.

Er sagte, dass Bangkok Airways bei der Anschaffung weiterer Flugzeuge für ihre Flotte vorsichtig vorgehen werde, um eine hohe Kostenbelastung wie während der Pandemie zu vermeiden.

Die Fluggesellschaft verfügt über 26 Flugzeuge, von denen 20-21 Jets in Betrieb sind. Die übrigen warten auf ihre Wartung.

In fünf Jahren könnte die Fluggesellschaft nur noch 30 Flugzeuge besitzen, während es vor der Pandemie noch 40 waren, so Khun Puttipong.

Stattdessen werde sich die Fluggesellschaft darauf konzentrieren, ihre vorhandene Kapazität mit einem höheren Auslastungsfaktor zu füllen, indem sie angemessene Ticketpreise anbiete, sagte er.