Bangkok Air: Filialen weiter geschlossen

Von: Björn Jahner | 20.06.21

BANGKOK: Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Gefahr hat die thailändische Boutique-Airline Bangkok Airways die vorübergehende Schließung ihrer wichtigsten Ticketbüros bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Davon betroffen ist die Filiale am Hauptsitz der Fluggesellschaft in der Vibhavadi-Rangsit Road in Bangkok sowie die Ticketbüros in Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Surat Thani und Trat.



Fluggäste können stattdessen telefonisch unter der Kurzwahl 1771 und unter der Rufnummer 02-270-6699 (von 08.00 bis 20.00 Uhr), per Live-Chat oder per E-Mail an reservation@bangkokair.com mit der Airline in Kontakt treten.