BANGKOK: In der Hauptstadt gibt es nach Angaben von Silapasuay Raweesaengsoon, Staatssekretärin bei der Stadtverwaltung (BMA), fast 3.000 mit Covid-19 infizierte Menschen, die noch nicht in Krankenhäuser verlegt werden konnten und aus Platzgründen sich nicht zu Hause in Isolation begeben können.

Deshalb errichtet die BMA in allen 50 Bezirken kommunale Isolationszentren, in denen neue Covid-19-Patienten untergebracht werden können, während sie auf ihre Verlegung in Krankenhäuser oder Feldlazarette warten. „Unser Ziel ist es, bis Ende Juli mindestens ein Zentrum in jedem Bezirk zu haben", informierte Silapasuay. Die Isolationszentren haben eine Kapazität von 3.454 Betten - 1.662 Betten sind bereits belegt, während 1.792 noch verfügbar sind. Jedes kommunale Isolationszentrum wird mit Pappbetten für jeden Patienten, PA-System, CCTV-Kameras, Abwasser- und infektiösem Abfallmanagement und Sicherheitssystem ausgestattet sein.