BANGKOK: Das Impfzentrum in der Bang Sue Grand Station nimmt ab Donnerstag Online-Reservierungen für Impfungen im August entgegen. Der Walk-in-Service endet am Samstag.

Die Impfungen sind vom 1. bis 31. August geplant. Nach Angaben der Behörde für medizinische Dienste stehen 20.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca zur Verfügung. Die Hälfte davon ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt, der Rest für Senioren, chronisch Kranke, Übergewichtige und Schwangere ab der zwölften Schwangerschaftswoche. Wer sich impfen lassen will, muss sich über die Websites der vier Mobilfunkbetreiber - AIS, DTAC, TRUE und National Telecom - für ein Datum und eine Uhrzeit anmelden.

Der letzte Tag, an dem sich Thais ohne Registrierung in der Bang Sue Station gegen Covid-19 impfen lassen kann, ist Samstag. Dieser Dienst wird eingestellt, weil Behörden befürchten, dass die Station zu einem neuen Infektionsherd werden könnte, weil sich die Menschen nicht an die Regeln der sozialen Distanzierung halten. Am Mittwoch, einem Feiertag zum Geburtstag des Königs, bildeten sich vor und in der Station lange Schlangen von Menschen, die auf eine Impfung hofften.