Von: Björn Jahner | 10.01.23

Bleibt erstmal so wie sie ist: Die Beschilderung der Bang Sue Grand Station. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat am Dienstag das skandalumwitterte, 33 Millionen Baht teure Projekt zur Änderung der Beschilderung des Bang Sue Grand Station in Bangkok abrupt ausgesetzt.

SRT-Gouverneur Nirut Maneephan unterzeichnete die Anordnung zur Aussetzung des Projekts, das die Änderung des Hauptschildes an Thailands neuem Eisenbahnknotenpunkt in „Krung Thep Aphiwat Central Terminal“ vorsieht, den offiziellen Namen, der im September letzten Jahres von Seiner Majestät dem König vergeben wurde.

Der Auftrag sollte von dem Unternehmen Unique Engineering and Construction Plc ausgeführt werden, das die Ausschreibung mit einem Angebotspreis von 33,16 Millionen Baht gewonnen hatte. Das an der SET notierte Unternehmen unterzeichnete den Vertrag mit der SRT am 29. Dezember 2022.

In den sozialen Netzwerken wurde der Preis schnell als zu hoch kritisiert und der Verdacht geäußert, dass Beamte der SRT auf korrupte Weise von dem Geschäft profitiert haben könnten.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob ordnete am 3. Januar 2023 eine siebentägige Untersuchung des Projekts an.

Zwei Tage später leitete das Nationale Anti-Korruptions-Komitee (NACC) eine eigene Untersuchung ein, die sich auf die Rechtmäßigkeit des speziellen „dringenden“ Ausschreibungsverfahrens und das Verhalten der verantwortlichen Beamten konzentrierte.