Von: Björn Jahner | 02.05.22

SAMUT SONGKHRAM: Von Freitag, 6. Mai bis Sonntag, 8. Mai 2022 öffnen die Einwohner von Bang Sakae in der Küstenprovinz Samut Songkhram in der Zentralebene des Landes ein Wochenende lang ihre Gärten und laden Touristen zu unterhaltsamen Aktivitäten in den Obstplantagen ein.

Im Sufficiency Economy Learning Center im Bezirk Bang Khon Ti warden unterhaltsame Aktivitäten rund um die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der fruchtbaren Provinz angeboten, Obst direkt vom Erzeuger können die Besucher auf einem großen Gemeinschaftsmarkt inmitten einer Grapefruitplantage probieren und kaufen. Angeboten werden auch frischgepresster Orangensaft, Pomelos, Honig und viele weitere lokale Produkte.

Abgerundet wird das Festival mit Workshops, zum Beispiel in der Herstellung traditioneller thailändischer Desserts.

Weitere Auskünfte werden unter der Rufnummer 086-712.9696. Für eine einfache Anfahrt zum Veranstaltungsort ist Google Maps empfehlenswert. Weitere Informationen auf Facebook.