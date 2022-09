Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.22

Foto: The Pattaya News

BANG SAEN: Nach einer brutalen Schlägerei zwischen einer Gruppe junger männlicher College-Studenten posteten Passanten Bilder in den sozialen Medien. Die Polizei von Chonburi, betonte darauf, dass Bang Saen keine "wilde Stadt" sei.

Ein Facebook-Video zeigte eine große Gruppe erwachsener Männer, die in den frühen Morgenstunden des Mittwochs brutal auf eine Gruppe von Studenten einschlugen. Es zeigt, wie zwei der Studenten geschlagen werden, bis sie bewusstlos oder verletzt am Boden liegen. Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien.

Das Video wurde mit der Botschaft gepostet: "Ist Bang Saen eine Tourismusstadt oder eine wilde Stadt?"

Die Polizei von Chonburi nahm die Verdächtigen fest und erklärte, beide Seiten hätten einen persönlichen Konflikt gehabt und den Konflikt ohne Justiz lösen können.

Die Polizei hat nun eine Erklärung veröffentlicht, in der sie in fetten Lettern betont, dass Bang Saen keine wilde Stadt und "für Touristen völlig sicher" sei.

Im Juli hatten die Behörden von Chonburi ein Alkoholverbot am Strand von Bang Saen verhängt, um Chaos und Gewalt durch Betrunkene zu vermeiden. Einem Bericht zufolge hatten Reisende gesagt, dass sie sich sicherer und entspannter fühlen würden, wenn Alkohol und Tabak verboten wären.