Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.23

BANG SAEN: Wo wild gefeiert wird, da entsteht auch jede Menge Müll. So auch am Bang Saen Beach. Die Straßen rund um den beliebten Strand in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes waren nach dem Ende der Songkran-Feierlichkeiten am Montag mit Müllbergen übersät, was die örtliche Stadtverwaltung dazu veranlasste, eine „große Reinigungswoche“ zu starten.

Obwohl in den meisten Provinzen Songkran jedes Jahr vom 13. bis 15. April gefeiert wird, feiern einige Provinzen im Osten Thailands das Fest etwas länger.

In Chonburi beispielsweise fanden am Sonntag (16. April 2023) und Montag (17. April 2023) am Bang Saen Beach im Bezirk Mueang die „Wan Lai“-Feierlichkeiten statt. Zu den Aktivitäten gehörten die Ehrerbietung für Buddha-Gottheiten, das Errichten von Sand-Stupas und traditionelle Spiele.

Da Tausende von Touristen an den beiden Tagen zu den zusätzlichen Songkran-Feierlichkeiten strömten, wachten die Einheimischen am Dienstag (18. April 2023) auf und fanden die Straßen voller Müll vor.

Foto: The Nation

Die Stadtverwaltung von Saen Suk postete am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite Bilder von den Müllbergen in der Liab Hat Bang Saen Road mit der Frage „Wir freuen uns, jeden willkommen zu heißen, aber wenn ihr geht, wer hebt den Müll auf?“

Der Post zufolge wird die Stadt in dieser Woche eine große Säuberungsaktion durchführen, um alle Straßen im Saen Suk-Gebiet zu säubern, und lud die Anwohner ein, sich daran zu beteiligen. Der Post zufolge haben sich bisher Studenten der Burapha-Universität, örtliche Verkäufer und Kommunalbeamte an der Aktion beteiligt.

„Wir fordern die Verkäufer auf, die Bereiche zu säubern, in denen sie ihre Stände aufstellen“, heißt es in der Mitteilung. „Wenn jeder hinter sich aufräumt, wird unser Bang Saen Beach in kürzester Zeit wieder in seinem schönen Zustand sein.“