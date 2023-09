Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Fine Arts Department drei Verdächtige verhaftet, die am Raub von Artefakten aus mehreren archäologischen Stätten beteiligt waren. In einer koordinierten Aktion wurden etwa 1.000 Stücke beschlagnahmt, von denen einige über ein Jahrtausend alt sind.

Die Ermittlungen deckten eine zweigliedrige Bande auf, die sich auf diesen illegalen Handel spezialisiert hatte – eine Gruppe war für die Ausgrabungen zuständig, eine andere für den Verkauf der Gegenstände. Die Reliquien, zu denen Bronzeskulpturen, Tätowiersets, Silbermünzen, Kaurimuscheln und Schmuck gehören, wurden über Facebook verkauft.

Verdeckte Ermittler hatten zuvor Gegenstände von den Verdächtigen gekauft und sie dem Fine Arts Department zur Überprüfung vorgelegt. Nachdem bestätigt wurde, dass es sich um historische Artefakte handelt, wurden Haftbefehle ausgestellt, die zu Razzien an neun Orten in Chiang Mai, Lampang, Phayao und Sukhothai führten.

Die Verdächtigen wurden wegen des illegalen Besitzes und Verkaufs historischer Artefakte angeklagt, und die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um weitere Täter zu ermitteln.

Der Generaldirektor des Fine Arts Department, Phanombut Chantharachot, bittet die Öffentlichkeit dringend, dem Kulturministerium oder dem Fine Arts Department jeden Verdacht auf historische Artefakte zu melden. Entdecker werden nach Überprüfung mit einem Drittel des Wertes des Artefakts entschädigt.

Das Fine Arts Department wird auch mit der Polizei zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Bewahrung des thailändischen Kulturerbes und der Gesetze zu dessen Schutz zu schärfen.