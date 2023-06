BANGKOK: Am Donnerstag (15. Juni 2023) wurden zwei ausländische Männer und zwei thailändische Frauen verhaftet, weil sie im In- und Ausland illegale, lebensbedrohliche Abnehm-Präparate vertrieben haben. Die illegalen Produkte im Wert von 6 Millionen Baht wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu den illegalen Diätpillen wurden aufgrund eines Hinweises einer 33-jährigen Kasachin aufgenommen, die illegal gefährliche Medikamente zur Gewichtsreduzierung an Kunden nach Malaysia geliefert hatte.

Die Frau soll in Malaysia mit verschiedenen Social-Media-Kampagnen um Kundschaft geworben haben. Nach Angaben des thailändischen Nachrichtenportals „ThaiRath“ enthielten die Medikamente zur Gewichtsabnahme eine gefährliche Substanz, die als Sibutramin bekannt ist. Die chemische Substanz wirkt auf das zentrale Nervensystem, so dass die Konsumenten kein Hungergefühl haben.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Droge den chinesischen und thailändischen Markt bereits überschwemmt hatte. Kurz darauf verhafteten sie vier Verdächtige, darunter ein 26 Jahre alter Pakistaner, ein 58-jähriger Filipino sowie eine 32-jährige und 30-jährige Thailänderin.

Bei einer Razzia im Lager der Bande in Thailand beschlagnahmten die Beamten illegale Diätpräparate im Wert von über 6 Millionen Baht.

Der Pakistaner gestand, dass die Kasachin sie beauftragt hatte, die Drogen an Kunden in Thailand und im Ausland zu verkaufen. Er erhielt 20.000 bis 25.000 Baht pro Monat.

Dem Polizeibericht zufolge wurden die Drogen an Kunden in 34 Ländern geliefert, darunter die USA, Australien, Singapur, England, China und Malaysia. Von Januar dieses Jahres bis heute zirkulierten über 3 Millionen Baht auf den Bankkonten des Unternehmens.

Nachdem die Beamten den Fall weiter untersucht hatten, stellten sie fest, dass die Bande die Medikamente nicht von Grund auf selbst hergestellt hatte. Die Bande mischte die Diätpillen mit Sibutramin, bevor sie sie verpackten und an die Kunden auslieferte. Die Polizei fand auch heraus, dass der Arzt, der die Medikamente für die Bande genehmigte, ein auf traditionelle chinesische Medizin spezialisierter Arzt war, dem es verboten war, Medikamente für Kunden zu beschaffen.

Die beschuldigte Kasachin soll auch eine thailändische Person angeheuert haben, die sich als Patientin eines Bangkoker Krankenhauses ausgab, um für die Gewichtsabnahmepillen zu werben.

Sibutramin wurde in Thailand im Jahr 2010 von der Food and Drug Administration aus der Arzneimittelzulassung gestrichen, weil es schwerwiegende Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hat, die zum Tod führen können. Sibutramin ist nun in der Liste der Betäubungsmittelkategorie 1 aufgeführt.

Die vier Verdächtigen wurden zunächst wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln der Kategorie 1 und des Verkaufs von Drogen ohne Genehmigung angeklagt. Der Arzt und die zuständigen Mitarbeiter des Krankenhauses wurden ebenfalls wegen unerlaubten Verkaufs von Betäubungsmitteln angeklagt.