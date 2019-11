Von: Björn Jahner | 19.11.19

BURIRAM: Die thailändischen Behörden können die Betriebszeiten am Grenzübergang Chong Sai Taku zwischen Thailand und Kambodscha im Bezirk Ban Kruat in der Nordostprovinz Buriram nicht von einem Tag auf den anderen verlängern, wie es die kambodschanischen Behörden vorgeschlagen haben.

Kambodscha hatte Thailand gebeten, die Betriebszeiten von 15 auf 17 Uhr bzw. um zwei Stunden zu verlängern und Kambodschanern ohne Reisepass zu gestatten, Ausflüge bis in die Provinzhauptstadt Buriram zu unternehmen. Die thailändischen Behörden zeigen sich zwar bereit, Anfragen entgegenzukommen, betonen jedoch, dass die Verlängerung der Betriebszeit des Grenzüberganges eine gesetzliche Basis benötigt, erklärte Generalleutnant Thanya Kiattisarn, Befehlshaber der Zweiten Armee-Region, in der „Bangkok Post“. So sieht das Gesetz vor, dass sich kambodschanische Grenzgänger ohne Reisepass ausschließlich im Bezirkt Ban Kruat aufhalten dürfen. Geplant ist, Chon Sai Taku in naher Zukunft zu einem dauerhaften Grenzkontrollpunkt auszubauen.