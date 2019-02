HANOI: In Vietnam hat die neue Fluggesellschaft Bamboo Air zu ihrem Jungfernflug abgehoben. Bamboo ist der jüngste Zugang am heiß umkämpften asiatischen Flughimmel, an dem sich neben den traditionellen Fluggesellschaften in den vergangenen Jahren eine große Zahl von Billigfliegern etabliert hat. Bamboo will zunächst innervietnamesische Ziele anfliegen.

Später in diesem Jahr sollen laut Medienberichten von Hanoi aus internationale Stre­cken nach Japan, Südkorea Singapur und langfristig auch Europa hinzukommen. Hauptinvestor des Bambusfliegers ist die FLC Group des vietnamesischen Milliardärs Trinh Van Quyet, der sein Geld mit dem Bau von Luxushotels, Apartmenthäusern und Golfplätzen gemacht hat.