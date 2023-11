Bambi für Felix Kammerer

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.23 | Aktualisiert um: 04:20

MÜNCHEN: Der Film «Oskars Kleid» mit Florian David Fitz ist am Donnerstagabend mit einem Bambi in der Kategorie «Film national» ausgezeichnet worden. Er setzte sich durch gegen «Einfach mal was Schönes» und «Tausend Zeilen» über den Fälschungsskandal um Claas Relotius beim «Spiegel». In der Kategorie «Schauspielerin National» gewann Karoline Herfurth, die gemeinsam mit Jeanette Hain und Jördis Triebel nominiert gewesen war.

Der Medienpreis wurde erstmals nach dreijähriger Corona-Pause wieder verliehen - in einer Gala in den Bavaria-Studios bei München. Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also 75. Geburtstag.