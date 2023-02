Von: Björn Jahner | 13.02.23

CHIANG RAI: Auch wenn die alljährliche internationale Ballonfiesta in Chiang Rai dieses Jahr erneut abgesagt wurde, können Valentinspaare am „Tag der Liebenden“ dennoch in die Lüfte aufsteigen, – nämlich vom 12. bis 15. Februar im Singha Park Chiang Rai (Karte).

Die Attraktion im Bezirk Mueang wird eine Valentinstags-Veranstaltung für Paare ausrichten. Der Höhepunkt werden romantische Ballonfahrten sein, bei denen man den Singhs Park und die Stadt Chiang Rai aus der Vogelperspektive betrachten kann.

Die Ballons werden zweimal am Tag starten, bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang.

Paare und die breite Öffentlichkeit können sich auf Facebook für die Ballonfahrten registrieren.

Vor der Pandemie war die Internationale Ballonfiesta eine jährliche Hauptattraktion in der Woche des Valentinstags in der nördlichen Provinz.

Professionelle Ballonfahrer aus der ganzen Welt traten tagsüber an und kämpften um ein Preisgeld von insgesamt über 500.000 Baht, während in der Nacht Licht- und Tonshows stattfanden. Es wird erwartet, dass die internationale Ballonfiesta wieder aufgenommen wird, wenn sich der Tourismus erholt und die internationalen Ankünfte zunehmen.