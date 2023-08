Balkonsturz: Gericht lehnt Haftbefehl ab

Von: Björn Jahner | 15.08.23

PATTAYA: Das Provinzgericht Pattaya hat einen Haftbefehl gegen einen russischen Mann abgelehnt, der im Zusammenhang mit dem tödlichen Sturz einer russischen Frau in Na Jomtien am Sonntagmorgen (13. August) als Tatverdächtiger gilt. Infolgedessen wird er zumindest vorübergehend freigelassen.

Am Montag (14. August 2023) lehnte das Provinzgericht Pattaya einen Antrag der Polizei von Na Jomtien ab, den 30-Jährigen als Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Tod einer 32-jährigen russischen Frau formell zu verhaften.

Die Russin stürzte am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr vom Balkon von der Wohnung des Ausländers im siebten Stock in den Tod. Auf den Überwachungskameras war zu sehen, wie der Russe die Frau an den Beinen festhielt, bevor er sie losließ, aber es war unklar, ob er versuchte, sie zurück in die Wohnung zu ziehen oder sie fallen zu lassen, so das Provinzgericht von Pattaya, das es aus Mangel an Beweisen ablehnte, einen offiziellen Haftbefehl wegen Mordes zu erlassen.

Nach Angaben von Pol. Oberst Wattanachai Saengrit, Leiter der Polizeistation Na Jomtien, wurde der Mann negativ auf illegale Drogen getestet und bestritt, die Frau ermordet oder verletzt zu haben. Er erklärte, dass sie aus eigenem Willen gesprungen sei und er probiert habe, sie aufzuhalten. Er behauptete auch, dass die Kratzspuren und Verletzungen an seinem Körper von ihm selbst stammten und nicht durch eine körperliche Auseinandersetzung mit der Frau verursacht wurden.

Der Russe erklärte auch, dass sein unkooperatives und aggressives Verhalten am Tatort auf einen Schock zurückzuführen sei und nicht darauf, dass er gegen die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörden kämpfen wollte.

Oberstleutnant Saengrit erklärte, dass die Touristenpolizei, Dolmetscher und die Einwanderungsbehörde am Montag ein ausführliches Verhör mit dem Mann durchgeführt haben, bei dem er weiterhin vehement jede Rolle im Tod der Frau bestritt.

Da das Provinzgericht von Pattaya einen Haftbefehl aus Mangel an Beweisen für einen Mord abgelehnt hat, wird er freigelassen, aber von der Einwanderungsbehörde überwacht, während die Ermittlungen fortgesetzt werden, erklärten die Ermittler.

Er wurde wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und chaotischem Verhalten am Tatort zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt.

(* Foto von TMN Cable TV Pattaya)