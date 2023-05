UPDATE - PATTAYA: Die Polizei hat neue Ermittlungsergebnisse im aufsehenerregenden Fall eines Italieners bekanntgegeben, der Mittwochnacht (3. Mai 2023) in einem Mietapartment in der Soi Buakhao in Pattaya heftig randalierte und von seinem Balkon im zweiten Stockwerk des Gebäudes Einrichtungsgegenstände, darunter TV und Kühlschrank, nach Passanten warf.

Der Ausländer, der von Beamten der Polizei und Rettungskräften überwältigt wurde, begründete seinen Wutausbruch damit, dass er Marihuana geraucht und Paranoia-Erscheinungen gehabt hätte.

Ein Drogen-Screening hat laut Polizei nun jedoch ergeben, dass der Mann stattdessen kristallines Methamphetamin, in der Szene als „Ice“ bekannt, konsumiert hatte, weshalb weitere Anklagen gegen ihn erhoben werden.

Bereits zuvor hatten viele Netizen und Marihuana-Befürworter in den sozialen Medien die Behauptungen des Mannes als unglaubwürdig zurückgewiesen und die Polizei zur Durchführung eines Drogentests auf Methamphetamin aufgefordert.

Thailand steht kurz vor den Parlamentswahlen (14. Mai 2023) und die Entkriminalisierung von Marihuana im vergangenen Jahr ist ein großes Politikum.