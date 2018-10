Bald rauchfrei in Thailands Gefängnissen

Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

BANGKOK: Alle Gefängnisse werden in naher Zukunft rauchfrei werden, da die Strafvollzugsbehörde das kommende strengere Tabakgesetz einhalten muss.

„Wir glauben, dass das neue Gesetz Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres in Kraft treten wird", erklärte der Direktor der Strafvollzugsbehörde, Naras Savestanan. Mehr als 300.000 Menschen leben heute in 143 Justizvollzugsanstalten in ganz Thailand hinter Gittern. Etwa 40 Prozent sind Raucher. „Rauchen steht in direktem Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen, die oft zum Tod führen", unterstrich Naras am Montag. Das Disease Control Department (DCD) hat angeboten, seine Mitarbeiter in die Gefängnisse zu schicken, um die Insassen über das Rauchen aufzuklären. Derzeit werden Zigaretten in Gefängnissen verkauft. Zigaretten werden zusammen mit dem Rauchen in den Justizvollzugsanstalten verboten, sobald das neue Gesetz in Kraft tritt.