Bald Konfliktpartei? EU startet groÃŸen Ausbildungseinsatz fÃ¼r Ukraine

LUXEMBURG: Tausende ukrainische Soldaten sollen in den kommenden Monaten in Ländern wie Deutschland und Polen für den Verteidigungskampf gegen Russland geschult werden. Außenministerin Annalena Baerbock sagt unmissverständlich, was sie gerne als Ergebnis sehen würde.

Die Europäische Union steht vor dem Start des wohl größten militärischen Ausbildungseinsatzes ihrer Geschichte. In Deutschland, Polen und anderen Mitgliedstaaten sollen nach einem Beschluss der Außenminister vom Montag für bis zu 15.000 ukrainische Soldaten Ausbildungs- und Trainingsprogramme angeboten werden. Das Ziel ist klar: Die ukrainischen Truppen sollen sich noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können. Fragen und Antworten zu den Plänen:

Welche Länder sind an der Mission beteiligt?

Die meisten Soldaten werden vermutlich in Polen und Deutschland ausgebildet werden. Aus Militärkreisen hieß es zuletzt, dass die Bundeswehr eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainieren könnte. Details sollen in den kommenden Wochen geklärt werden. Frankreich will nach eigenen Angaben bis zu 2000 Ukrainer ausbilden.

Wann geht es los?

Im Idealfall bereits Mitte November. Für einen schnellen Start spricht nach Angaben von Militärs, dass es im Winter an der Front wegen der ungünstiger Wetterverhältnisse etwas ruhiger werden könnte und Truppen einfacher in die Ausbildung geschickt werden könnten. Zudem will man auch der jüngsten Einberufung von insgesamt 300.000 russischen Reservisten etwas entgegensetzen.

Was kostet die Ausbildungsmission?

Die EU veranschlagt die aus gemeinschaftlichen Töpfen finanzierbaren Kosten auf 106,7 Millionen Euro. Nicht miteingerechnet ist zum Beispiel der Sold für die Ausbilder. Er wird von den Staaten getragen, die sie stellen.

Werden die ukrainischen Soldaten gezielt für den Krieg gegen Russland ausgebildet?

Ja. Trainiert werde das, was die im Krieg kämpfenden Ukrainer bräuchten, sagt eine ranghohe EU-Beamtin. Neben militärischen Grundfähigkeiten soll die Mission ukrainischen Soldaten beispielsweise auch Fähigkeiten in Bereichen wie Minenräumung und Sanitätsdienst vermitteln. Zudem sind Scharfschützenausbildungen und Trainings an komplexen Waffensystem vorgesehen. Es gehe darum, die Ukraine bestmöglich bei ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützen und dafür zu sorgen, dass weitere Orte in der Ukraine befreit werden können, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Luxemburg.

Ist der EU-Einsatz ein Schritt in Richtung direkter Kriegsbeteiligung?

Die EU streitet das vehement ab. Demnach ist der Einsatz einfach ein weiterer Baustein der EU-Politik, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es notwendig ist - finanziell, politisch, diplomatisch, mit Waffen und eben auch mit Missionen.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages vermerkten zuletzt in einer Analyse, dass Deutschland mit der Ausbildung von Ukrainern an Waffen «den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung» verlassen könnte. Ist da was dran? In der Bundesregierung wird darauf verwiesen, dass der Forschungsdienst bei dem Thema lediglich die Meinung eines einzelnen Völkerrechtlers zitierten. Viele andere Rechtsexperten sähen das anders. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Frage am Ende ohnehin kaum relevant sei, da es letztlich darauf ankomme, wie Russland das Thema sehe. Und für Moskau sei die EU- und Nato-Staaten schon lange Konfliktpartei.

Wird es weiter nationale Ausbildungsprogramme geben?

Vermutlich schon. Die Mission gewährleiste die Koordinierung mit den bilateralen Aktivitäten der Mitgliedstaaten sowie mit anderen gleichgesinnten internationalen Partnern, teilt die EU mit. Zudem stehe die Mission auch der Beteiligung von Staaten offen, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind.