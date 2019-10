Baht-Spekulationen im Abwärtstrend

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

BANGKOK: Die Spekulationen über die Baht-Währung haben nachgelassen, nachdem die Zentralbank Maßnahmen verhängt hatte, um ausländische Investoren vom Parken ihrer kurzfristigen Gelder in Thailand abzuhalten.

Das sagte der Gouverneur der Staatsbank, Veerathai Santiprabhob, am Montag auf dem Symposium 2019 der Bank von Thailand. „In letzter Zeit haben sich ausländische Kapitalströme negativ entwickelt, da die Gelder das Land verlassen", fügte der Gouverneur an. Ein Rückgang der lokalen Anleiherenditen in Richtung des Niveaus in den USA habe auch thailändische Anleihen weniger attraktiv gemacht. Rückläufig seien auch die Mittelzuflüsse ausländischer Investoren an den Aktien- und Rentenmärkte. Der starke Baht hat sich negativ auf den Tourismus und den Export ausgewirkt. Exportorientierte Unternehmen beklagen seit Monaten die Stärke der thailändischen Währung. Nicht wenige wollen, dass der Baht gegenüber dem US-Dollar bei 32 steht.