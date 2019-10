Baht erreicht ein 6-Jahres-Hoch

Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.19

Der Baht erzielte in diesem Jahr die stärkste Performance unter den asiatischen Währungen. Foto: epa/Udo Weitz

BANGKOK: Der Baht hat am Mittwoch gegenüber dem Dollar den höchsten Stand seit Juni 2013 erreicht.

Die thailändische Währung legte gegenüber dem Dollar um 0,33 Prozent zu und wurde an den Finanzmärkten zeitweise mit 30,33 gehandelt. Der Baht erzielte in diesem Jahr die stärkste Performance unter den asiatischen Währungen, was auf den starken Leistungsbilanzüberschuss und die Mittelzuflüsse des Landes zurückzuführen ist. Die Währung hat sich auch als widerstandsfähig gegen die globale Volatilität im US-chinesischen Handel erwiesen.