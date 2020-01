Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.20

BANGKOK: Der Baht fiel am Donnerstagmorgen auf den Devisenmärkten auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten und notierte gegenüber dem US-Dollar bei 31,17 Baht.

Kangana Chockpisansin, Analyst des Kasikorn Research Centre, sagte, die Anleger seien besorgt über die Auswirkungen des Virusausbruchs in China. Das habe zu Verkäufen des Baht geführt. Der starke Verkauf thailändischer Aktien durch ausländische Investoren sei auf die Abschwächung des Baht zurückzuführen. Kangana sagte voraus, dass sich der Baht gegenüber dem US-Dollar in einer Bandbreite von 31 bis 31,20 Baht bewegen werde.

Die Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus werden als Kürzung des Leistungsbilanzüberschusses in Thailand angesehen, der in den letzten Jahren zu einem relativ hohen Überschuss geführt und den Baht in die Höhe getrieben hatte. Dies hatte Exporteure beunruhigt, die den stärkeren Baht für den Einbruch der Ausfuhren verantwortlich machten. Bei der Bangkok Bank gab es am Donnerstagnachmittag für einen Euro 33,76 Baht und für einen Schweizer Franken 31,14 Baht.