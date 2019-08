Von: Björn Jahner | 02.08.19

CHIANG MAI: Jede Stadt hat ihre Klientel und so auch ihre Marotten. Während in Pattaya und Phuket auffallend oft ausländische Klein- oder Großkriminelle aus aller Welt die Schlagzeilen thailändischer Medien bestimmen, sind es in Chiang Mai zumeist zugedröhnte Backpacker, die immer wieder auf ein Neues mit irgendeiner Schnapsidee das Interesse der Medien und den Hohn der Einheimischen auf sich ziehen.

Ob ein Bikinibad im Stadtgraben, Klettereien auf historischen Bauwerken, Graffiti-Schmierereien im Vollsuff oder ein tollkühner Ritt auf dem Dach eines Pick-up-Taxis – in der Nordmetropole treffen jugendlicher Leichtsinn und übermäßiger Alkoholkonsum auffallend oft aufeinander.



Letzter genannte Vorfall ereignete sich erst vor ein paar Wochen und löste unter thailändischen Netizen erneut eine hitzige Debatte aus. Den Stein ins Rollen brachte Facebook-Nutzerin Netdao Saepua, die ein Handyvideo aufnahm und auf dem sozialen Netzwerk veröffentlichte, in dem zwei scheinbar betrunkene, johlende Ausländer zu sehen sind, die es vorgezogen hatten, statt im für den Personentransport vorgesehenen Fahrgastraum auf dem Dach des Baht-Busses mitzufahren. Der Vorfall soll sich nach Aussage der Frau in den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr morgens am Wassergraben in der Nähe vom Thapae Gate ereignet haben. Da das Songthaew genau vor ihr fuhr, als sie sich mit ihrem Wagen auf dem Nachhauseweg befand, wurde sie unfreiwillig Augenzeugin des nach ihrem Empfinden „unangemessenen und gefährlichen Verhaltens“ der Ausländer, das zudem ein „schlechtes Licht auf Chiang Mai“ werfen würde. Kritik übte sie jedoch auch an dem Lenker des Pick-up-Taxis, da er das unakzeptable Verhalten geduldet hätte.



Der Großteil der Facebook-Kommentatoren teilte ihre Meinung und wies darauf hin, dass der jüngste Vorfall nur einer von vielen sei, bei dem ausländische Touristen durch ihr respektloses Verhalten ihre Heimatstadt in Verruf bringen würden.