Von: Björn Jahner | 27.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Bahnverkehr von Bangkok in den Süden rollt wieder, nachdem die Renovierungsarbeiten an der Rama-VI-Brücke fertiggestellt wurden.

Ekkarat Sriarayanpong, Direktor des Public Relations Center der State Railway of Thailand (SRT), sagte in den Medien, die SRT hatte die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Bang Sue und Bang Bamru seit dem 24. Januar wegen Renovierungsarbeiten an der Rama VI-Brücke für einen Monat gesperrt.

Nachfolgende Linien der Südbahn sind wieder vollständig in Betrieb16: