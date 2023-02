Von: Björn Jahner | 03.02.23

NAKHON SAWAN: Der Bau der 145 Kilometer langen zweigleisigen Eisenbahnstrecke Lop Buri–Pak Nam Pho, die mit 19 Kilometern auch die längste Hochbahnstrecke des Landes umfasst, wird planmäßig bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, teilte das Department of Rail Transport (DRT) am Donnerstag der Presse mit.

Pichet Kunathammarak, Generaldirektor des DRT, führte ein Team an, das den Fortschritt des Bauprojekts in Nakhon Sawan inspizierte.

Das Projekt ist in drei Hauptaufträge unterteilt, von denen einer die Installation der Signalanlagen umfasst, der jetzt zu 26,33 Prozent fertig gestellt ist, informierte Khun Pichet.

Die beiden anderen Verträge betreffen den Bau.

Der eine betrifft einen 29 km langen Abschnitt zwischen Ban Klap in Saraburi und Khok Krathiam in Lop Buri, der andere einen 116 km langen Abschnitt zwischen Tha Khae in Lop Buri und Pak Nam Pho in Nakhon Sawan, erläuterte er.

Der 29 km lange Abschnitt besteht aus einer 19 km langen Hochbahn und einer 10 km langen ebenerdigen Strecke, die entlang der Autobahn Nr. 366 gebaut werden. Die Bauarbeiten seien laut Khun Pichet zu 81,72 Prozent abgeschlossen.

Die 19 km lange Hochbahnstrecke liegt zwischen 10 und 20 m über dem Boden. Sie verfügt nur über einen Bahnhof, der für Langstreckenzüge und Güterzüge ausgelegt ist, so die Quelle.

Der 116 km lange Abschnitt wird vollständig ebenerdig gebaut und hat 17 Bahnhöfe, darunter sechs neue, sagte Khun Pichet und fügte hinzu, dass dieser Abschnitt auch ein zentrales Verkehrssteuerungsgebäude umfasst, das in der Provinz Nakhon Sawan gebaut wird.

Die Bauarbeiten an diesem Abschnitt sind zu 75,72 Prozent abgeschlossen, sagte er.