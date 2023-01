Foto: The Nation

SONGKHLA: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat die Strecke zwischen dem Bahnhof Khlong Ngae in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes und Padang Besar in Malaysia wieder geöffnet, nachdem sie Anfang Dezember letzten Jahres durch eine Explosion im Bezirk Sadao in Songkhla geschlossen worden war.

Aekkarat Sriarayanpong, der Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der TAT, teilte der Presse mit, dass die stark beschädigten Gleise repariert worden seien.

„Die Beamten haben die Kontrollen bereits abgeschlossen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten“, informierte er.

Der Zugverkehr wurde am Sonntag (1. Januar 2022) mit drei Zügen auf der einzigen Bahnverbindung zwischen Thailand und Malaysia wieder aufgenommen:

Express-Sonderzug Nr. 45/46 von Bangkok nach Padang Besar

Schnellzug Nr. 947/948 von der Hat Yai-Kreuzung nach Padang Besar

Expresszug Nr. 949/950 von der Hat Yai-Kreuzung nach Padang Besar

Der Güterzug Nr. 707 war auf dem Weg von Hat Yai nach Padang Besar in Malaysia, als er am 3. Dezember um 12.50 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Khlong Ngae durch eine Bombenexplosion entgleiste.

Elf der 20 Container entgleisten. Auch die Gleise der Bahnlinie wurden schwer beschädigt. Bei der ersten Explosion wurde niemand verletzt.

Bei einer weiteren Explosion am Morgen des 6. Dezember wurden jedoch drei Bahnarbeiter getötet und vier weitere verletzt. Die Explosion ereignete sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der der Zug entgleist war.

Weitere Informationen über Zugreisen von und nach Malaysia erhalten Sie beim SRT-Callcenter unter der Kurzwahl 1690.