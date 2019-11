Bahnstrecke nach Malaysia

Von: Björn Jahner | 03.11.19

THAILAND: Die Handelskammern in den drei südlichsten Provinzen von Thailand – Pattani, Yala und Narathiwat – haben dem Bau einer neuen Bahnverbindung nach Malaysia zugestimmt, die zwischen dem Bezirk Khok Pho in der Provinz Pattani und Kuala Lumpur verkehren soll, um das Touristengeschäft in beiden Ländern anzukurbeln.

Die Streckenführung wurde von den drei Handelskammern auf einem Treffen in Trang gemeinsam ausgearbeitet. Der Entwurf sieht den Bau einer Bahntrasse zwischen der malaysischen Hauptstadt und Khok Pho über Narathiwat und Yala vor, da sie sowohl als Reise- als auch Logistikstrecke für den lokalen Tourismussektor genutzt werden könnte, erläutert der Präsident der Handelskammer von Yala Kriangsak Seriratyuenyong in der „Bangkok Post“. Gleichzeitig betont er, dass das Projekt nur dann realisiert werden kann, wenn es von den Regierungen beider Länder vorangetrieben wird.