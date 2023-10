Von: Björn Jahner | 17.10.23

BANGKOK: Am heutigen Dienstag (17. Oktober 2023) wird ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der thailändischen Bahnpolizei nach 72 Jahren ihres Dienstes für die Sicherheit in landesweit verkehrenden Zügen beendet. Diese Patrouille an Bord wurde während der Herrschaft von König Chulalongkorn eingeführt, als das moderne thailändische Eisenbahnsystem in Betrieb genommen wurde.

Der Rückzug der „Marshals“ ist eine unmittelbare Konsequenz der kürzlich erfolgten Umstrukturierung der Königlich Thailändischen Polizei (RTP). Gemäß dem Nationalen Polizeigesetz von 2022 sollen RTP-Mitglieder in anderen Polizeiabteilungen eingesetzt werden.

Die ursprünglich als „Bahnpolizei“ gegründete Einheit wurde später in die Züge verlegt, um der zunehmenden Kriminalität auf den Schienen entgegenzuwirken. Im Jahr 2005 erhielt sie den Namen Bahnpolizeiabteilung (Railway Police Division, RPD), deren Zuständigkeitsbereich die Sicherheit der Fahrgäste und verschiedener Bereiche entlang der Gleise umfasste.

Die RPD-Beamten waren in zahlreichen Bahnhöfen in und außerhalb von Bangkok stationiert, stets in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Stationen, darunter Noppawong, Makkasan, Hua Hin, Hat Yai und Nong Khai.

In enger Zusammenarbeit mit der State Railway of Thailand (SRT) überwachten und bekämpften sie kriminelle Aktivitäten. Ihre Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, erstreckte sich ebenfalls auf die Bereiche in und um die Bahnhöfe.

Mit der Verabschiedung des überarbeiteten nationalen Polizeigesetzes im Jahr 2022 wurde die RPD aufgelöst, um die Polizeistruktur schlanker und effektiver zu gestalten. Pol. Gen. Torsak Sukvimol, der Chef der nationalen Polizei, erklärte, dass dies im Rahmen der Reorganisation des Central Investigation Bureau erfolgte. Einige ehemalige RPD-Beamte könnten in neuen Einheiten eingesetzt werden.

Die Sicherheitslücke, die durch das Ausscheiden der RPD-Beamten an den Bahnhöfen entsteht, wird von der örtlichen Polizei gefüllt. Die Befugnis zur Durchsuchung von Gepäck an Bord der Züge wird nun dem SRT-Personal übertragen, das sich bereits in der Vergangenheit als kompetent für solche Aufgaben erwiesen hat.

Kürzlich fand eine Feier statt, um den Dienst und das Engagement der RPD zu würdigen. Bei dieser Veranstaltung, die von Nirut Maneephan, dem Gouverneur der SRT, geleitet wurde, wurden die Beamten geehrt, die über die Jahre hinweg die Sicherheit in den Zügen gewährleistet haben.