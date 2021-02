Von: Björn Jahner | 15.02.21

BANGKOK: Die Bahnarbeitergewerkschaft (SRWU) fordert Verkehrsminis­ter Saksayam Chidchob per Petition auf, den Plan zu überdenken, nach der Eröffnung der Bang Sue Grand Station im November alle Zugverbindungen am bisherigen Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong einzustellen.

SRWU-Präsident Suwit Kaewwan plädiert stattdessen dafür, einige Strecken weiter zu bedienen, da die Komplettstillegung viele Pendler in den westlichen Vororten benachteiligen würde, die sich bisher auf ein äußerst günstiges Transportmittel in die Innenstadt Bangkoks verlassen konnten. In den Osten des Landes verkehrende Züge nutzten Hua Lamphong zudem als Knotenpunkt.

Berichten zufolge verfolgt die Thailändische Staatsbahn (SRT) den Plan, in dem historischen Bahnhof nach seiner Stilllegung ein Museum zu eröffnen. Der SRWU-Präsident gibt in der Petition auch zu bedenken, dass die SRT sich mit der Stilllegung potenzielle Einnahmequellen entgehen lassen würde, da der 105 Jahre alte Hauptbahnhof einen einzigartigen kulturellen und historischen Wert besitzt, der kulturtouristisch vermarktet werden könnte.

Bezugnehmend auf die Petition meldete sich zwischenzeitlich auch SRT-Gouverneur Niruj Maneepun zu Wort. Er stimmte dem SRWU-Präsidenten zu, dass einige Pendler von der Stilllegung Hua Lamphongs betroffen sein werden, betonte jedoch auch, dass die SRT einen Notfallplan ausarbeitet würde, damit die Nachteile für die betroffenen Menschen weitestgehend begrenzt werden. So könnte für die täglich mehr als 3.000 betroffenen Berufspendler auf der Strecke zwischen Makkasan und Hua Lamphong zum Beispiel ein Shuttlebusservice eingerichtet werden, erklärte Khun Niruj. Er führte fort, dass der Bahnhof Hua Lamphong nach seiner Schließung vorübergehend als Zugdepot und Wartungszentrum genutzt werden soll.